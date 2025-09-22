Ja, die 20er können ganz schön turbulent sein. Ihr beginnt vielleicht ein Studium, habt den ersten richtigen Job oder seid in eurer ersten langjährigen Beziehung. Um Falten müsst ihr euch dann zum Glück noch keine grossen Sorgen machen. Klar, spriesst hie und da der ein oder andere Pickel. Mit 20 ist die Haut dafür aber prall, glowy, und sanft wie ein Babypopo – und die 30? Die ist noch meilenweit entfernt. Vorausdenken solltet ihr bei eurer Hautpflege aber dennoch. Denn der nächste runde Geburtstag kommt schneller, als ihr denkt – beziehungsweise die nächste Halbrunde. Denn während die Haut mit etwa 20 ihren absoluten Höhepunkt feiert, können ab dem 25. Lebensjahr erste Anzeichen von Hautalterung sichtbar werden. Diesen natürlichen Alterungsprozess lässt sich – auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen – leider nicht aufhalten. Umso wichtiger ist es deshalb, alle äusseren Faktoren so zu beeinflussen, damit sie der Haut nicht noch zusätzlich schaden bzw. altern lassen. Zu den äusseren negativen Einflüssen zählen beispielsweise die Sonneneinwirkung (und andere Umwelteinflüsse), Entzündungsprozesse oder Nikotin. Auch Jugendsünden wie zu wenig Schlaf, falsche Ernährung oder zu viele Sonnenbäder rächen sich und kommen irgendwann in Form von Falten ans Tageslicht.