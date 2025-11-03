Warum Lippenbalsam unverzichtbar ist

Das Innere der Handtasche einer Frau ist seit Jahren ein für Männer unerklärbares Phänomen. Vor allem, wenn sich darin plötzlich ganze Notfall-Apotheken und ein halber Supermarkt sammeln. Aber, sorry liebe Männer, wie wir unser Handtaschen-Chaos handeln, wollen wir heute nicht auflösen. Aber eines verraten wir: Zwischen Reissverschluss und Stoff ist fast immer ein Lippenbalsam zu finden. Und auch, wenn Mythen um Suchtgefahr und noch schnelleres Austrocknen existieren, können wir auf den kleinen Feuchtigkeitskick in Lippenstift-Format nicht verzichten. Denn biologisch gesehen, sind unsere zarten Kussmünder tatsächlich auf aussenstehende Hilfe angewiesen.