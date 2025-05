Woher kommt der Wirkstoff?

Entdeckt wurde der Wirkstoff bei Fabrikarbeiten in Asien. In den Dreissigern fielen dem Präsidenten einer Spinnerei in Japan die unheimlich weichen, gepflegten Hände der Mitarbeiterinnen auf, die Seide verarbeiteten. Schnell war klar: Die Seide ist nicht nur für Kleidung gut. Kurze Zeit später entstand das erste Kosmetikprodukt mit dem wertvollen Inhaltsstoff.