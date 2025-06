Das effektivste Anti-Aging-Mittel

Wer kennt es nicht: Beim morgendlichen Blick in den Spiegel erkennt man regelmässig eine neue kleine Falte. Aber wieso? Haben die Seren und Cremes etwa keine Wirkung? Doch. Typische Anti-Falten-Seren enthalten aufpolsternde und glättende Wirkstoffe wie Hyaluronsäure, Rhamnose und Pro-Xyla. Da die Haut ab 35 zunehmend die hauteigene Feuchtigkeitsversorgung abbaut, weisen die Cremes zudem einen hohen Anteil an feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen auf. Soweit, so gut. Doch einen Wirkstoff beinhalten die Spezialseren meist nicht: UVA-Schutz. Um Falten vorzubeugen, ist der allerdings unabdingbar. Studien, wie die des australischen «Annals of Internal Medicine» Instituts, fanden bereits vor Jahren heraus, dass Sonnencremes im Vergleich zu Anti-Aging-Produkten eine effektivere Wirkung bei der Bekämpfung von Falten zeigen.