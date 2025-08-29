Warum Toner in jede Routine gehört

Googelt man Toner, erfährt man viel über elektronische Druckverfahren und Sonderangebote im Tintenmarkt. Aber was genau hat die Magenta-Kartusche für den Laserdrucker mit unserer Beautyroutine zu tun? Ihr ahnt es schon: nichts. Toner ist eben nicht gleich Toner. Der, der uns interessiert, steht nicht im Printzubehör-Regal, sondern in der Kosmetikabteilung – und kann Folgendes.