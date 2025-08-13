Was ist dran am Hype?

Tja, was sollen wir sagen. Wie so häufig in der Beautyindustrie ist die Wirkung des Steins nicht wissenschaftlich belegt. Und, wer hätte es vermutet: Unsere Cellulite wird dank etwas Rosenquarz auf der Haut nicht ausradiert. Fakt ist aber: Den Körper mit sanften Bewegungen zu verwöhnen ist nie eine schlechte Idee. Der Lymphfluss kann durch die Massage tatsächlich in Gang gebracht werden. Der Körper wird besser durchblutet und die Zellen so besser mit Nährstoffen und Feuchtigkeit versorgt – ein verbessertes Hautbild ist also durchaus möglich. Prinzipiell könnte man statt Rosenquarz allerdings auch Steingut aus dem Vorgarten nehmen, wenn es in die richtige Form geschliffen wird. Oder eine weiche Körperbürste. Oder unsere Hände. Den kleinen Pluspunkt für die Instatauglichkeit können und wollen wir dem Kamm aber nicht absprechen. Wir spüren die Energie schon fliessen.