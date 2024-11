2. Hand aufs Herz: Wie lange wartet ihr nach dem Cleanser?

Zwischen der Reinigung und dem Auftragen der Creme kurz Zähneputzen oder nochmal eben an den Laptop? Besser nicht. Denn wer nach dem Cleanser länger als fünf Minuten wartet, hat quasi schon verloren. Die Haut kann die Pflege dann weniger gut bis gar nicht empfangen. Schnell sein lohnt sich: Direkt im Anschluss an die Reinigung haben die Poren ihre Pforten weit geöffnet und all die magischen Ingredienzien können besser in die Haut sliden und so viel besser wirken als jede noch so flirty DM auf dem Insta-Account.