Wie die restliche Haut, erneuert sich auch unsere Kopfhaut in regelmässigen Abständen. An sich eigentlich gar kein Problem, denn die abgestorbenen Schüppchen sind dabei so fein, dass sie fast unsichtbar sind. Erst bei einem Missstand auf dem Schopf, werden sie wegen ihrer weissen Farbe sichtbar. Schuld daran ist entweder eine zu trockene oder eine zu fettige Kopfhaut. Um festzustellen, unter was von beidem ihr leidet, nehmt euren Ansatz doch mal genauer unter die Lupe. Ist der staubtrocken oder herrscht dort eher ein feuchteres Klima?