Was kann alles bei der Beauty-Routine falsch laufen?

1. Stimmt eure Abfolge? Immer alles schön der Reihe nach!

Die Beauty-fanatischen Asiatinnen haben uns ja komplett verrückt gemacht, mit ihren hundert Steps und dem ganzen Layering. Das hauchdünne Stapeln von Kosmetika mag Sinn machen, aber eben nur, wenn die Reihenfolge stimmt. Ist die nämlich falsch, mindert das die Wirkung der Pflege. So gilt stets: Erst ist die Reinigung dran, dann das Tonic (wer mag), gefolgt vom Serum, getoppt von einer Creme. Dabei ist es wahnsinnig wichtig, die beiden letzten Schritte niemals zu tauschen. Reichhaltige Cremes oder gar Öle bilden nämlich eine Barriere, die Seren als Leichtgewichte nicht zu durchbrechen vermögen. Sie bleiben dann einfach faul und untätig obendrauf (auf der Haut) liegen und der angestrebte Effekt verglüht/verglowt komplett. Und das wollen wir ja nun nicht.