Was kann Vitamin E?

Netter Nebeneffekt: Tschüss Narben!

Je älter wir werden, umso mehr schwächelt die Barrierefunktion unserer Haut. Dadurch können kleine Risse entstehen, über die äussere Reize leichter in die Haut gelangen und die Bildung von Rötungen und Falten begünstigen. Die aktuellen Temperaturschwankungen sind da nicht unbedingt förderlich. Und deshalb kommt hier wieder Vitamin E ins Spiel: Es regt die Zellneubildung an und zögert das Älterwerden hinaus. Auch Pickelmale und Narben fürchten sich vor dem Vitamin. Entzündungen klingen ab und verschwinden bei der Behandlung mit dem Wirkstoff in Form eines reichhaltigen Öls.