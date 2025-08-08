«Wie macht die das?», fragen sich beim Anblick von Alexa Chung viele. Dieser Pony! Diese leichten, ungemachten Wellen! Und dennoch, dieser Glanz! Erst kürzlich lüftete die britische Moderatorin und Designerin auf Instagram das Geheimnis um den spiegelglatten Schopf, den sie behandelt wie zarte Kinderhaut. Sie würde ihr Haar mit Babyshampoo waschen, berichtet sie immer wieder. Dass das nicht nur Säuglingen gut tut, ist klar, schliesslich sind Produkte dieser Art nicht wie die für die Grossen mit Chemikalien wie Farbstoffen, Silikonen, Parabenen und Mineralölen versetzt. Babyshampoo ist sanft.