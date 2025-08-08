«Wie macht die das?», fragen sich beim Anblick von Alexa Chung viele. Dieser Pony! Diese leichten, ungemachten Wellen! Und dennoch, dieser Glanz! Erst kürzlich lüftete die britische Moderatorin und Designerin auf Instagram das Geheimnis um den spiegelglatten Schopf, den sie behandelt wie zarte Kinderhaut. Sie würde ihr Haar mit Babyshampoo waschen, berichtet sie immer wieder. Dass das nicht nur Säuglingen gut tut, ist klar, schliesslich sind Produkte dieser Art nicht wie die für die Grossen mit Chemikalien wie Farbstoffen, Silikonen, Parabenen und Mineralölen versetzt. Babyshampoo ist sanft.
Hit Me, Baby, One More Time ... mit Kindershampoo.
Aber warum ist der Effekt so grossartig?
1. Pflegeprodukte für seidig weiches Babyhaar trocknen unser Haar nicht so stark aus wie herkömmliches Shampoo. Sie enthalten besonders milde Tenside (Waschsubstanzen, die Schmutz und Fett lösen), die so für einen gesunden Glanz und jede Menge Feuchtigkeit sorgen.
2. Babyhaar ist luftig leicht. Nicht wegen des Shampoos natürlich, aber trotzdem: Babyshampoo beschwert unsere Haare nicht, das wiederum beugt frühzeitigem Haarausfall vor. Win-Win!
3. Babyshampoo kommt es neben der glänzenden Optik auch auf die inneren Werte an. So kann es Kopfhautproblemen wie Schuppen oder Juckreiz entgegenwirken.
You Will Always Be My Baby, ABER ...
... gefärbtes Haar steht mit Kindershampoo unter Umständen auf Kriegsfuss. Vor allem bei Rotnuancen oder soften Blondtönen ist Vorsicht geboten, da diese drohen, sich schneller auszuwaschen. Das Produkt geht aufgrund seines hohen pH-Werts (soll ja nicht in den Augen brennen) nämlich stark in die Tiefe.