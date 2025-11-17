Was macht den Fransenlook so klassisch?

Die langen, dunkelblonden Haare trug sie meist offen und leicht zerzaust. So, als sei sie gerade aus den Federn gestiegen. Mit ihrer skandalösen Beziehung zu Serge Gainsbourg heizte sie die französische Society auf und ihre Filme versetzten Konservative in Alarmbereitschaft. Jane Birkins Stil prägte eine ganze Generation, und auch heute noch gilt sie als ultimatives French Girl – dabei ist die Schauspielerin in Wirklichkeit gar keine Französin, sondern charmante Britin. Mit ihrer Attitude geht die Wahl-Französin am Ende dann aber doch als Parisienne der ersten Stunde durch.