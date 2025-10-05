Was müsst ihr bei fettiger Haut beachten?

Diese Produkte enthalten Regulatoren, die helfen, die Talg- und Lipidproduktion zu normalisieren oder zumindest zu reduzieren. Damit die Haut nicht noch mehr irritiert wird, enthalten solche Produkte in der Regel Inhaltsstoffe mit beruhigender Wirkung. Achtet zudem darauf, dass eure Reinigungsmittel Salicylsäure, Retinol oder Glykolsäure enthalten. Sie reinigen eure Haut porentief. Anschliessend klärt ihr die mit einem Toner und versorgt sie mit einer reichhaltigen Creme auf Wasserbasis. Auf Letztere solltet ihr unter keinen Umständen verzichten. Denn eine Dehydrierung der Haut kann ebenfalls für eine zu hohe Talgproduktion verantwortlich sein. Damit versucht der Körper, die Trockenheit nämlich zu kompensieren.