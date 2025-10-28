Was reinigt und pflegt gleichzeitig?

Ihr liegt Netflix schauend im Bett, eingekuschelt zwischen Decke und Kissen, und genau dann, wenn eure Augen richtig schwer werden, fällt euch ein, dass ihr euch noch abschminken müsst. Horror! Die Verlockung, einfach liegenzubleiben, ist überdimensional gross. Aber ihr wisst genauso gut wie wir, dass ihr es am nächsten Morgen bereuen werdet, wenn sich die verklebte Wimperntusche kaum entfernen lässt. Na gut, dann steht ihr halt nochmals auf und schlurft ins Bad. Auch, wenn es aufregendere Sachen gibt als sich abzuschminken, ist es «leider» das A und O für schöne Haut – und wenn ihr dazu einen Cleansing Balm verwendet, macht es bestimmt auch wieder mehr Spass.