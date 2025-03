Sie haben nach intensiven Forschungen erkannt, dass anhand unserer «Nase» Rückschlüsse auf unseren jeweiligen Hauttyp geschlossen werden können?

Ja, das ist tatsächlich so. Wir warten zwar immer noch auf eine konkrete Anwendung, aber es hat Jahre gedauert, Unmengen an Daten zu sammeln. Viele Messungen wurden über viele Jahre hinweg durchgeführt, um eine Korrelation zwischen verschiedenen Nasenformen, der Form der Knochen und dem

Hautzustand herzustellen. So konnten wir feststellen, dass je nach Nasenform und genetischer Herkunft Vorhersagen darüber getroffen werden können, wie sich die Haut in Zukunft entwickeln wird, ob sie mehr zur Austrocknung oder zu Falten neigt. Das Gleiche gilt für Muskeln, den Gang oder die Griffstärke, die mit der Blutzirkulation und damit der Hautqualität zusammenhängen.