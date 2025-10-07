Was steckt hinter der 60-Sekunden-Regel?

«Wenn man sich das Gesicht 60 Sekunden lang mit den Fingern reinigt, können die Inhaltsstoffe des Reinigers tatsächlich wirken. Das macht die Haut weicher und löst Talgblockaden besser auf. Die Textur und die allgemeine Ebenheit werden verbessert.»

Es geht also darum, die Inhaltsstoffe des Cleansers richtig gut in die Haut einzuarbeiten, anstatt sie sofort wieder wegzuspülen. Denn Makeup, Schmutz und Fett lösen sich viel schlechter von der Haut, als man denkt. Zudem schenkt man der Haut automatisch mehr Aufmerksamkeit, wenn man sie länger wäscht und sich bewusst macht, was man tut. Dabei reinigt man auch Stellen, die man sonst oft vergisst – wie zum Bespiel die Nasenflügel, die Haarlinie, oder den Hals. Die Expertin und Erfinderin macht es gleich selbst vor: