Was trocknet die Haare aus?

No-Go Nr. 4: Ihr verwendet die falschen Produkte

Ihr leidet neben trockenem und stumpfem Haar auch unter juckender Kopfhaut? Dann kann es sein, dass ihr zu aggressive Produkte verwendet. Hier könnte es sich lohnen, auf natürliche Produkte umzusteigen. Im Vergleich zu chemischen Inhaltsstoffen, die meist nur kurzzeitig wirken und das Haar austrocknen können, pflegen Produkte auf natürlicher Basis effektiver und sind besser verträglich. Allerdings solltet ihr euch bei der Umstellung etwas gedulden. Denn der Haarzyklus muss sich erst mal an die neuen Produkte gewöhnen. Erst nach circa drei Monaten könnt ihr wirklich beurteilen, ob ihr einen Unterschied feststellen könnt.