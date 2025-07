Bereits bestehende Aknenarben behandeln

Wie bei so vielem hängt auch die Veranlagung zur Vernarbung von den individuellen Hauteigenschaften ab. Manche von uns leiden schon wegen weniger Pickel aus der Jugend darunter, anderen sieht man selbst eine schlimme Akne-Phase nicht wirklich an. So oder so, bleibende Pickelmale möchte niemand. Und schon gar nicht im Erwachsenenalter. Aber was können wir nachträglich dagegen tun?