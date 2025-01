Und was genau ist jetzt Mizellenwasser?

Ein kleines Multitalent! Das Wasser ist nämlich Cleanser, also «Reinigungsmittel», Toner und Feuchtigkeitscreme in einem. Sprich: Abschminken, pH-Wert ausgleichen und pflegen passiert alles in einem Step. Klingt … ziemlich gut, oder?