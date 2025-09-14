Kleine Beauty-Tricks sorgen für mehr Glow

Schon mit kleinen Tricks lässt sich die Ausstrahlung ohne Make-up sichtbar verstärken. Ein Spritzer kaltes Wasser ins Gesicht regt die Durchblutung an und sorgt sofort für Frische. Auch Gesichtsmassagen oder Anwendungen mit dem Gua Sha fördern einen rosigen Teint und wirken belebend. Für den letzten Schliff reicht oft ein roséfarbener Lippenbalsam oder ein transparentes Gloss – sie verleihen den Lippen ein gesundes, frisches Finish, ganz ohne dickes Make-up.