Welche Beauty-Secrets haben die Skandinavierinnen?

4. Was ist eigentlich Stress?

Scandi-Girls gönnen sich. Denn sie wissen, dass Verzicht nicht schön macht. Spaziert man über die Kopenhagen Fashion Week, dann sieht man die Mädels auf den Events und Shows herumalbern, ein Gläschen trinken, mal eine rauchen und viel lachen – während man in Paris und Mailand stets versteinert versucht, Coolness zu wahren. Es geht um die Balance: Wer gerne feiert, soll das ruhig tun und darf dabei auch mal über die Stränge schlagen. Ein Beauty-Geheimnis ist es also durchaus, zwischendurch einfach mal loszulassen. Kontrolle ist gut, ein ausgewogenes Leben ist besser.