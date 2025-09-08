Welche Fehler am Morgen nimmt die Haut übel?

Hand aufs Herz: Seid auch ihr eine Maschine? Jedenfalls zwischen 07:00 und 09:00 morgens? Der Zeitraum zwischen dem Moment, in dem der Wecker klingelt, und dem, in dem man sich schwer auf den Bürostuhl fallen lässt, gleicht dem Filmriss in einer exzessiven Nacht. Wie man nach Hause gekommen ist, ist ein absolutes Rätsel. Wie man es trotz geistiger Umnachtung noch schaffen konnte, sich umzuziehen und abzuschminken ebenfalls. Montag- bis Freitagmorgen ist man im besten Fall zwar nicht be-, oft aber doch schlaftrunken. So richtig Macht über seinen Körper und Geist haben da die wenigsten. Oder seid ihr noch nie aus Versehen eine Tramstation zu weit gefahren, weil ihr innerlich noch auf der Snooze-Taste lehntet? Eben.