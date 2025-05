Makellos, ebenmässig und mit einem natürlichen Glow – so wünschen wir uns unsere Haut. Das ist aber natürlich nicht immer der Fall: Rötungen, Pickel, Mitesser oder Augenringe machen uns oft einen Strich durch die Rechnung. Zum Glück gibt es aber ein "Wundermitteli", das uns an solchen Tagen rettet: Die Rede ist – ihr ahnt es wahrscheinlich schon – von der Foundation. Die Beautywelt bietet gerade in diesem Bereich unzählige Varianten. Von matten Pudern bis hin zu flüssigen Texturen – da kann man schon mal den Überblick verlieren. Bevor ihr euch aber zu einem überhasteten Schnellkauf verleiten lässt, solltet ihr euch die Frage stellen, was ihr für einen Hauttyp seid und welche Bedürfnisse eure Haut mitbringt. Denn diese Punkte sind entscheidend für die richtige Wahl eurer Foundation. Doch wie findet man den nochmals heraus? Mit einer detaillierten Analyse bei einer Kosmetikerin geht ihr natürlich auf Nummer sicher. Auf die Schnelle findet ihr den folgendermassen heraus: