Welche Pflege in welchem Alter?

30er

... Oder in anderen Worten: Die Jahre, in denen es langsam aber sicher bergab geht. Bis Mitte 30 entstehen die meisten Hautschäden aufgrund von Umwelteinflüssen wie Sonnenlicht oder verschmutzter Luft. Danach beginnt die intrinsische Alterung (die biologisch bedingt ist und sich ohne Botox oder Filler nicht verhindern lässt): Die Qualität des Bindegewebes verschlechtert sich und Falten können entstehen. Was die Haut jetzt braucht, sind kräftige Wirkstoffe wie zum Beispiel reines Vitamin C – es hellt auf, strafft und schützt.