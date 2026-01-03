Welche Pflege unsere Haare jetzt wirklich brauchen

Hände, Gesicht und Körper cremen wir derzeit wie selbstverständlich ein. Denn sobald der Winter über uns hereinbricht, wird gefühlt sämtliche Feuchtigkeit in unserem Körper in die Flucht geschlagen. Darunter leidet nicht nur die Haut, unser Haar gerät mindestens genauso in Mitleidenschaft. Blöd, dass genau die Dinge daran schuld sind, die uns derzeit eigentlich vor der klirrenden Kälte bewahren sollen. Und wer will bei eisigen Temperaturen schon auf sein wärmendes Mützli, die wummernde Heizung oder den kuscheligen Wollschal verzichten? Wir jedenfalls nicht. Aber wie können wir Spliss und andere ungewollte Nebenwirkungen der kalten Jahreszeit stattdessen vermeiden?