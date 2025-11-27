Welcher Stein bringt unsere Haut zum Strahlen?

Habt ihr ein Gua-Sha-Plättchen im Bad? Einen formschönen Gesichtsmassageroller aus dem Stein eures Vertrauens in der Hand? Einen kleinen Roll-On für die Augenpartie in petto? Dann seid ihr wahrscheinlich vollkommen de-puffed, straff, glatt und generell strahlend schön. Hmm … nicht wirklich? Huch. Aber nicht gleich verzagen – die Erklärung dieses Zustands ist ganz einfach: Ihr benutzt den falschen Stein für den falschen Zweck. All die Roller und Plättchen sind nämlich nicht nur aus instagrammable Gründen so schön pastellgrün, rosa oder lila. Jeder Stein hat tatsächlich eine eigene Wirkung. Wir klären euch auf.