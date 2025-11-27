Welcher Stein bringt unsere Haut zum Strahlen?

Habt ihr ein Gua-Sha-Plättchen im Bad? Einen formschönen Gesichtsmassageroller aus dem Stein eures Vertrauens in der Hand? Einen kleinen Roll-On für die Augenpartie in petto? Dann seid ihr wahrscheinlich vollkommen de-puffed, straff, glatt und generell strahlend schön. Hmm … nicht wirklich? Huch. Aber nicht gleich verzagen – die Erklärung dieses Zustands ist ganz einfach: Ihr benutzt den falschen Stein für den falschen Zweck. All die Roller und Plättchen sind nämlich nicht nur aus instagrammable Gründen so schön pastellgrün, rosa oder lila. Jeder Stein hat tatsächlich eine eigene Wirkung. Wir klären euch auf.
Jade – Balance
Der grüne Jade-Stein steht vorrangig für Ausgeglichenheit und innere Ruhe. Bei der Behandlung unserer Haut soll Jade Reizungen und Irritationen entgegenwirken und sogar die hauteigenen Selbstheilungskräfte aktiveren. Der Stein hat eine heilende und abschwellende Wirkung und soll sich positiv auf entzündungsbedingte Unreinheiten auswirken.
Rosenquarz – Durchblutung
Das hübsche, hellrosafarbene Quarz steht für bedingungslose Liebe und Positivität und gilt als einer der wichtigsten und kraftvollsten Heilsteine. Rosenquarz lindert Spannungen und Stress und kühlt die Haut, ausserdem wird ihm eine straffende Wirkung nachgesagt. Bei der Anwendung im Gesicht soll Rosenquarz die Durchblutung anregen, zur Lymphdrainage dienen und einen natürlichen Glow boosten.
Amethyst – Anti-Stress
In seinem dunklen Lila wirkt der Amethyst etwas düster, dabei hat er eine klärende Wirkung auf unsere Haut. Der Stein wirkt entzündungshemmend und beruhigend, soll sogar Juckreiz lindern können. Neigt ihr also zu schwieriger, gestresster Haut, die sich oft mit Unreinheiten und Rötungen plagt, ist Lila die Farbe eurer Wahl.
Citrin – Aufhellung
Der Citrin strahlt mit seinem zarten Gelb Leichtigkeit und Helligkeit aus. Das soll er auch auf unsere Haut übertragen, ihre dunklen Stellen (hallo Augenringe) bei regelmässiger Anwendung aufhellen können. Ganz nebenbei wirkt auch dieser Stein entzündungshemmend.