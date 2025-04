Harte Schale, reicher Kern

Wer schön sein will, sollte Eier suchen

Sie gehören lang nicht mehr nur ins Osternest oder in den Kuchen, sondern auch in die Kosmetik: Wer sich ans Ei wagt, wird mit gestärkten Haaren und einem strahlenden Teint belohnt. Denn schon Oliver Kahn wusste: «Eier, wir brauchen Eier!» In diesem Sinne: frohe Ostern!