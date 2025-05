Die richtige Farbe fürs richtige Problem finden

In den Concealer-Paletten stösst man meist auf Nude oder blasses Rosa, ein kräftigeres Rosa (mit Orange-Stich), einen Pfirsich-Ton, Gelb, Grün und blasses Lila. Öh … zwar ein hübscher Traum in Pastell – aber was fangen wir nun mit all diesen Farben an?