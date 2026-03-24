Wie ihr in nur 10 Minuten 10 Jahre älter wirkt

An den Brauen Zeit sparen

Weniger ist mehr? Da ist gerade in Bezug auf Make-up definitiv etwas dran. Ganz verallgemeinern lässt sich diese Regel aber auch im Badezimmer nicht, denn an den Augenbrauen sollten wir nicht zu viel Zeit sparen. Wie unser Haar werden die Brauen mit dem Alter lichter. Sich schon früh mit der Pinzette schmale Brauen zu zupfen, ist deshalb keine gute Idee. Wer nicht von Natur aus mit Exemplaren wie Cara Delevingne gesegnet ist, hilft mit dem Brauenstift und leichten, federnden Linien nach.