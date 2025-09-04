4. Festes statt Flüssiges verwenden

Nicht ganz müllfrei, aber immerhin mit einer erheblichen Reduzierung punkten alle, die statt einem Sprüh-Deo einen Stick benutzen, die dieser um ein Vielfaches länger hält. Das Gleiche gilt bei fester statt flüssiger Handseife, Haarseife oder Hairbars statt Shampoo und einer Lotionbar statt – naja - Lotion. Schön: Mittlerweile muss man gar nicht mehr weit laufen, um fündig zu werden. Unverpackt-Läden, Bio-Shops und auch einige Drogerien bieten die Produkte an, sogar in grösseren Supermärkten findet man ein entsprechendes Sortiment.