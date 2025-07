Jetzt mal für uns alle: Was bedeuten Sebostase und Seborrhö?

Inja Allemann: Sebostase ist eine Talgstauung, sprich eine verminderte Talgabsonderung der Haut. Klinisch also trockene Haut, die kleieförmig schuppen kann. Sie entsteht durch einen Mangel an hydrophilen und lipophilen Substanzen.

Das Gegenteil davon ist Seborrhö, eine Überproduktion von Hautfett durch unsere Talgdrüsen. In diesem Fall ist die Haut eher grobporig, ölig-glänzend und leider häufig mit Akne vergesellschaftet.