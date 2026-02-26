Für lockiges/welliges Haar: Pineappling

Ihr liebt eure frisch gewaschenen Locken, aber nach einer Nacht im Bett sind sie gefühlt nur noch ein undefinierbares Knäuel aus Haaren? Pineappling ist für euch gemacht. Vor dem Zubettgehen bindet ihr eure Haare ganz lose – am besten mit einem Satin-Scrunchie – in einer «Palme» oben auf dem Kopf zusammen. Dann ein grosses Seidentuch (Baumwolle würde zu sehr austrocknen) zu einem Dreieck falten, um den Nacken legen und vorn auf der Stirn verknoten. Sind die Enden lang genug, könnt ihr sie noch einmal zurücknehmen und im Nacken zusammenbinden. Wer mag, kann die Spitze vom Tuch vorn in den Knoten stecken, sodass ein Turban entsteht. So verheddert nichts und eure Locken begeistern auch am nächsten Tag.