Wie oft Kissenbezüge gewaschen werden sollten

Auch das Material ist entscheidend

Bettwäsche aus Leinen mag unglaublich hübsch und super skandinavisch aussehen. Hautfreundlich ist sie aber leider nicht. Der eher grobe Stoff nimmt viel Feuchtigkeit auf – obwohl diese ja in der Haut bleiben soll. Am nächsten Morgen sieht der Teint dann so aus wie der Kissenbezug selbst: knitterig und zerknautscht. Deutlich weniger dehydrierend ist Seide: Die glatte Oberfläche des edlen Stoffs schützt vor Reibung und verhindert Knitterfalten.

Ausserdem enthält Seide essenzielle Proteine und Aminosäuren, die die Haut pflegen, während man selbst friedlich schlummert. Das wissen übrigens auch uns bekannte Persönlichkeiten, wie Adele, Gwyneth Paltrow oder Cindy Crawford schon lange.