Wie oft müssen wir Make-up-Pinsel reinigen?

Pinsel und Beautyblender waschen

Wir sagen es ja nur ungern, aber: Wascht die Teile mindestens einmal pro Woche, am besten öfter. Pinsel & Co. können im Gegensatz zu uns schliesslich keine Stewardessenkrankheit bekommen – also keine falsche Scheu.

Die meisten Blender und Schwämme können bei bis zu 40 Grad in der Maschine gewaschen werden, schneller gehts natürlich per Hand. Dazu eignet sich euer normaler Gesichtsreiniger oder eine milde Seife.

Eure Pinsel könnt ihr entweder ebenfalls mit milder Seife durchwaschen, oder direkt mit zum nächsten Duschgang nehmen und mit eurem Haarshampoo sauber spülen. Sowohl Pinsel, als auch Schwämmchen trocknen anschliessend am besten im Liegen auf einem Mikrofasertuch oder Küchenpapier.