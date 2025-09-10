Wie ruiniert ihr euer Dekolleté?

Fehler 1: Kein Sport-BH

Hut ab, wenn ihr regelmässig Sport treibt und Körper und Geist so in Schuss und bei Laune haltet. Tragt ihr dabei allerdings keinen unterstützenden Sport-BH, ziehen wir unseren Hut gleich wieder auf und nehmen alles zurück. Guter Halt ist für Brüste beim Workout das A und O. Vor allem Joggen und Fitnessstunden, in denen viel gesprungen wird, sind für das Bindegewebe eine harte Bestandsprobe. Legt euch also ein paar gut und stramm sitzende Sports Bras zu, die obenrum nicht viel Bewegung zulassen und stattdessen ordentlich Support bieten.