Wie sollte man die Haare entwirren?

Fehler 3: Das Haar von oben nach unten durchbürsten

Wie es euch die Prinzessinnen in den Disney-Filmen vormachten, bürstet ihr eure Strähnen ganz elegant von oben bis unten durch. Leider ist das für eure Haarpracht aber ganz und gar nicht förderlich. Zieht ihr die Bürste vom Ansatz in die Spitzen, schiebt ihr die Knoten von oben bis nach unten durch (so entsteht übrigens das allseits bekannte, unglaublich schmerzhafte Ziehen). Die Haare werden dabei so stark strapaziert, dass sie abbrechen und schliesslich in einem leblosen Haarbüschel enden.