Es tut sich was. Laute Stimmen auf der Strasse wecken die leise in uns, die sagt: «Was können wir eigentlich tun?» Wir sind nicht die Einzigen, die bewusster konsumieren wollen. Genau deshalb kommen die Beauty-Trends der Stunde in Grün daher. Der Fokus verschiebt sich vom Mehr aufs Weniger: weniger Verpackung, weniger Wasserverbrauch, weniger Meeresverschmutzung. Wer jungen, gut informierten Konsumentinnen jetzt ein Beautyprodukt verkaufen will, das zu viele Spuren hinterlässt, muss die Segel einholen. Denn es gibt nämlich bitterkalten Gegenwind. So geschehen, beim amerikanischen Brand Glossier, der im März Glitzerlidschatten lancierte. Wegen des Mikroplastiks darin entfachte sich ein Social-Media-Shitstorm.