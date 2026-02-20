Wie unser Zyklus die Haut beeinflusst

«Psst, hast du einen Tampon?», fragt ihr eure Freundin leise. Es ist Zeit, die Lautstärke aufzudrehen. Weil wir uns nicht für die Periode schämen müssen. «Einfacher gesagt als getan», denkt ihr jetzt – und haben natürlich recht. Dass wir Frauen nicht so offen über unsere Intimzone sprechen sollen wie Männer über ihre, wurde uns über Jahre eingetrichtert. Während der Penis immer Penis hiess, war die Vulva lange die Scham. Nomen est omen: Noch heute braucht es Überwindung, unser Geschlechtsteil beim Namen zu nennen. Logisch also, dass wir auch unsere Tage nicht an die grosse Glocke hängen. Die Heimlichtuerei ist tief in unserer Gesellschaft verankert, galt Menstruationsblut doch bis ins 20. Jahrhundert als schmutzig und giftig. Zu verdanken haben wir das tatsächlich einem Schweizer. Der Arzt und Philosoph Paracelsus liess im Jahr 1520 nämlich selbstbewusst verlauten: «Es gibt kein Gift der Welt, das schädlicher ist als das ‹menstruum›.» Vierhundert Jahre später setzte der ungarische Arzt Béla Schrick eins obendrauf: Das Menstruationsgift Menotoxin liesse Blumen verwelken und Lebensmittel schlecht werden (kein Witz!).

No offence, Herr Schrick, aber das war bestimmt einfach Ihre negative Energie. Über das angebliche Toxin im Blut und im Schweiss von menstruierenden Frauen wurde bis in die Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts spekuliert. Heute wissen wir: Alles okay bei uns. Wir sind ungiftig und sogar ganz gesund. Je genauer wir hinschauen – im übertragenen und wortwörtlichen Sinn –, desto faszinierter sind wir. Und erkennen, was alles mit unserem Zyklus zusammenhängt. Ein bekanntes Beispiel ist unsere Laune, die vor der Menstruation oft in den Keller rutscht. Dass sich netterweise genau dann auch mehr Bibeli zeigen, hilft natürlich nicht. Es wirft aber spannende Fragen auf: Wie beeinflusst der Zyklus die Haut? Und wie können wir unsere Pflege auf die verschiedenen Phasen abstimmen? Um Antworten zu finden, haben wir mit zwei Expertinnen gesprochen. Die Zürcher Frauenärztin Regine Laser hat sich auf ganzheitliche Frauenkunde spezialisiert und erklärt uns, welche Prozesse die Hormone Östrogen und Progesteron auslösen. Cornelia Fäh, Hauttherapeutin und holistische Ayurveda-Gesundheitsberaterin bei Skin Therapist in Zürich, gibt auf den nächsten Seiten Pflegetipps. Teilen Sie das neue Wissen mit Ihrer Freundin. Laut und stolz.