Wie wendet man Concealer richtig an?

Concealer zählen zu unseren absoluten Lieblingsprodukten und sind ein echtes Must-Have für einen gleichmässigen Teint. Im Nu lassen sie Pickel, Rötungen oder Augenringe verschwinden und uns frisch und munter aussehen. Und die Anwendung? Die ist super easy: Einfach auf die entsprechenden Stellen pinseln, kurz eintupfen, fertig – viel falsch machen kann man schliesslich nicht. Denkt man – sooo easy ist das Ganze dann nämlich doch nicht. Auch beim Auftragen von Concealer kann sich der eine oder andere Fehler einschleichen. Welche das sind, erfahrt ihr hier.