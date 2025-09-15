Wie werden wir Pickelmale und Narben los?

Früher als Teenie hatte ich konkrete Vorstellungen davon, wie es ist, erwachsen zu sein. Man hat Ersparnisse. Hab ich. Man darf Autofahren. Darf ich. Man mag Wein oder Bier. Mag ich, mag ich. Man hat mehr Falten. Hab ich. Ich hätte damals wohl auch entscheiden sollen, dass man als Erwachsene*r keine pubertären Hautprobleme mehr, sondern reine Haut hat – denn, hab ich nicht.