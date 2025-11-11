Es sei denn, wir helfen nach. Mit Nervengift gefüllte Spritzen braucht es dazu allerdings nicht. Wer den Weg zum Jungbrunnen natürlich bezwingen möchte, greift zum Gua Sha. Der Edelstein, der neben Falten auch Schwellungen reduziert, Giftstoffe aus der Haut reibt, Poren reinigt und den Stoffwechsel ankurbelt, stammt ursprünglich aus der chinesischen Medizin, ist aber längst kein Nischenprodukt mehr. Im Gegenteil. Der Markt mit dem ungewohnt geformten Beauty-Tool boomt. Ein Exemplar liegt inzwischen bei fast jeder im Topshelf.