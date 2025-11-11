Wie zaubern wir mehr Volumen ins Haar?

Zwei Stunden fürs Styling verbringen, mit Lockenwickler, Föhn und Lockenstab, dann noch eine grosse Ladung Haarspray. Und die Frisur hält – zumindest für 20 Minuten, bis die Haare nachgeben und wie bei einem begossenen Pudel herunterhängen. Alle, mit feinem Haar wissen jetzt, wovon ich spreche. Wir haben Rat, denn diese 5 Looks bringen Schwung in dein feines Haar.
1. Alles auf eine Seite schummeln
Oscar-Gewinnerin Emma Stone, ist ein Haar-Chamäleon. Sie trug schon Hellblond, Nussbraun, meistens sehen wir sie in Rot (ihre Naturfarbe ist übrigens blond). Das Gemeine daran? Sie sieht mit allen Farben umwerfend aus. Dass ihre Haare eigentlich sehr fein sind, ist dabei totale Nebensache. Und das liegt auch daran, dass Emma sie clever stylt. Wie hier am Venice Film Festival.
Wer mit Streckeisen oder Lockenstab fit ist, dreht sich für zusätzliches Volumen ein paar Wellen in die Längen. In Sachen Haarstyling eher talentfrei? Dann reichen auch zwei bis drei geflochtene Zöpfe im feuchten Haar, die über Nacht trocknen und Form geben. Die so oder so gewellte Mähne dann seitlich scheiteln und auf eine Seite kämmen. Am Hinterkopf unauffällig mit einigen Klammern fixieren. Fertig ist die perfekte optische Täuschung.
2. Alles nach hinten schummeln
«Collateral»-Star Carey Mulligan kennt einen ähnlichen Trick. Die 39-Jährige trug lange einen Pixie-Cut und switcht gerne zwischen Braun und Blond. Ihren aktuellen, goldigen Long Bob stylte die Schauspielerin kürzlich nach hinten gekämmt. So verlieren sich keine Haare in der Vorderpartie, keine dünnen Strähnchen flattern um die Ohren. Stattdessen wirken die Haare kompakt und voluminös. Also, Bürste und Haarspray zur Hand nehmen und ausprobieren.
3. Einen tiefen Seitenscheitel ziehen
Olivia Wilde, praktiziert den vielleicht einfachsten Trick, um ihrem feinen Haar optisch mehr Fülle zu verleihen: den tiefen Seitenscheitel. Ähnlich wie bei Emma Stone wird hier ein Grossteil der Haare auf eine Seite verfrachtet und lässt diese dadurch viel voller wirken als bei einem Mittelscheitel. Schräg über die Stirn drapiert, gewinnt der Pony noch mal ordentlich an Volumen.
4. Out-Of-Bed-Look
Ihre Frisur wird millionenfach kopiert, Alexa Chung gilt als Hair-Hero. Dabei weiss die 41-Jährige einfach ganz genau, wie sie ihr feines Haar zu handhaben hat. «Nach dem Waschen bürste ich meine Haare und wenn sie so halbwegs trocken sind, binde ich sie zu kleinen Dutts. So lasse ich sie trocknen und hoffe auf das Beste», verriet sie dem Women’s Health Magazin im Interview. Für noch mehr Struktur und den gewollten Out-Of-Bed-Look sorgt dann ein gutes Sea Salt Spray.
5. Der halbe Zopf
Saoirse Ronan, setzt gerne auf den Sleek Look. Was aber auch ganz hervorragend funktioniert – und Fülle schummelt – ist der halbe Zopf. Einfach die obere Haarpartie nach hinten nehmen und locker zu einem Knoten zusammenbinden. Einige Strähnchen vorne herauszupfen, fertig. Sieht frisiert, aber nicht zu gemacht aus. Und wer weiss schon, wie viel (oder wenig) Haar sich da hinten noch im Dutt verbirgt … Genau, niemand.