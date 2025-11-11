Wie zaubern wir mehr Volumen ins Haar?

Oscar-Gewinnerin Emma Stone, ist ein Haar-Chamäleon. Sie trug schon Hellblond, Nussbraun, meistens sehen wir sie in Rot (ihre Naturfarbe ist übrigens blond). Das Gemeine daran? Sie sieht mit allen Farben umwerfend aus. Dass ihre Haare eigentlich sehr fein sind, ist dabei totale Nebensache. Und das liegt auch daran, dass Emma sie clever stylt. Wie hier am Venice Film Festival.

Wer mit Streckeisen oder Lockenstab fit ist, dreht sich für zusätzliches Volumen ein paar Wellen in die Längen. In Sachen Haarstyling eher talentfrei? Dann reichen auch zwei bis drei geflochtene Zöpfe im feuchten Haar, die über Nacht trocknen und Form geben. Die so oder so gewellte Mähne dann seitlich scheiteln und auf eine Seite kämmen. Am Hinterkopf unauffällig mit einigen Klammern fixieren. Fertig ist die perfekte optische Täuschung.