Wie zaubert Kate Bosworth ihre perfect Brows?

Erstens mal vorweg: Celebrities sind auch nur Menschen. Deshalb vergessen auch sie beim Packen mal die Make-up-Bag auf dem Badewannenrand und düsen ohne los zum Flughafen. So geschehen bei Schauspielerin Kate Bosworth. Sich davon die Stimmung oder gar den ganzen Tag vermiesen lassen? Pfff. Die 36-Jährige macht ihre Not zur Tugend und ihren Make-up-Mangel zum Beauty-Tutorial.
Wie es der Zufall (oder das Kalkül?) so will, hat sie ein paar nützliche Essentials nämlich noch in ihrer Handtasche gefunden. So werden Concealer und Feuchtigkeitscreme zur Foundation, die Lidschatten-Base zum Concealer und Highlighter und der Lippenstift zum Rouge. Ganz schön clever, die Kate. Besonders beeindruckt hat uns aber ihr Wimpern- und Augenbrauen-Hack. Wir erinnern uns: Mascara und Browgel liegen ja daheim im Badezimmer.
Augenbrauen-Goals dank Lipbalm
Gut, dass in jedem Hotel saubere Zahnbürsten auf ihren ersten Einsatz warten. Und noch besser, dass die Bosworth den Lipbalm ihres Vertrauens (Aquaphor von Eucerin) trotz Siebhirn noch in der Tasche hatte. Denn jetzt muss beides nur noch kombiniert werden: Kate drückt sich etwas Balsam auf den Handrücken, zieht ein paarmal das frische Bürstchen durch und modeliert damit ihre bisher unberührten Brauen.
Lipbalm for the Win
Wir wussten ja schon lange, dass Lipbalm viele versteckte Talente hat. Ihn aber so in Aktion zu sehen, auch noch in den Händen einer echten Hollywood-Schönheit, motiviert uns gleich noch mal mehr, die Pomade etwas öfter zweckzuentfremden. Neu ist nämlich auch uns, dass die sogar als Mascara-Ersatz taugt. Aber hey, Kate hats approved.