Wie zaubert Kate Bosworth ihre perfect Brows?

Wie es der Zufall (oder das Kalkül?) so will, hat sie ein paar nützliche Essentials nämlich noch in ihrer Handtasche gefunden. So werden Concealer und Feuchtigkeitscreme zur Foundation, die Lidschatten-Base zum Concealer und Highlighter und der Lippenstift zum Rouge. Ganz schön clever, die Kate. Besonders beeindruckt hat uns aber ihr Wimpern- und Augenbrauen-Hack. Wir erinnern uns: Mascara und Browgel liegen ja daheim im Badezimmer.