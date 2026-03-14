Woran erkennt man abgelaufene Beauty-Produkte?

Wie siehts in eurem Badezimmer so aus? Steht da genau ein Serum, ein Toner und eine Creme, oder seid ihr eher der Typ, der 428 verschiedene Tagescremes stapelt und zur Sicherheit gleich drei neue Make-ups kauft, wenn eins leer wird? Falls ihr zur zweiten Kategorie gehört, kennt ihr das Problem vermutlich: Dass der Inhalt von Tiegeln und Tuben ablaufen kann, ist alles andere als ein Mythos. Make-up, in dem sich das Wasser von der Farbe trennt, weisse Creme, die plötzlich grünlich wirkt – dass wir von diesen Exemplaren besser unsere Finger lassen, sollte den meisten klar sein. Aber wie sieht es aus, wenn wir uns selbst nicht ganz sicher sind, wie frisch ein Produkt noch ist? Wir raten vom Ausprobieren ab und stattdessen dazu, diese Tricks zu beachten.