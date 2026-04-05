Wusstet ihr, dass Eier schön machen?

Als Porenglätter

Cremes und Primer nutzen ebenfalls die vielseitigen Fähigkeiten des Eis. Sie minimieren Poren und glätten den Teint. Im Eidotter ist der gelbe Farbstoff Lutein enthalten. Er spendet Feuchtigkeit und hält die Haut elastisch, während Eiweisse die Regenerierung des Gewebes fördern. Eine Tagescreme ist also sehr pflegend, ohne fettige Rückstände zu hinterlassen. Primer mit Ei sind eine optimale Grundlage für Make-up, da sie den Teint mattieren. Sie verlängern die Haltbarkeit der Foundation und erleichtern das Auftragen für ein ebenmässiges Ergebnis.