Das Ding mit diesem Nest ist, dass ich nicht damit rechnete, dass es so früh und so Knall auf Fall leer sein würde. Bei Kind 1 ging das ja noch mamafreundlich vonstatten. Während seines Zwischenjahres nach der Matura zeichnete sich immer mehr ab, dass ein Studium im Ausland eine Option ist. Die Aufnahmeprüfungen an den Hochschulen seiner Wahl fanden vergangenen Frühling statt, einige Wochen später kamen die Zusagen. Das Studium begann im Herbst, ich hatte also genug Zeit, mich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass mein älteres Baby sein eigenes Nest fortan gut 350 Kilometer weit weg von mir haben wird. Mein erster Trost: Es kommt regelmässig nach Hause und die Semesterferien sind lang. Mein zweiter Trost: Es gab ja Kind 2, das mir noch eine Weile erhalten bleiben würde daheim.