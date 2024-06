Jetzt können auch Basler mit Party-Feeling fitten

Sportlich auspowern in Disco-Ambiente? Das geht. Das Lifestyle-Fitnessstudio «Open Ride» an der Zürcher Europaallee zeigt, wie: Während Sportbegeisterte sich auf Indoor-Bikes auspowern, vermitteln eine Lichtshow und laute Musik Party-Feeling pur. Damit auch Baslerinnen und Basler in den Genuss dieses Trainingsprogramms kommen – zu den Co-Gründern gehört die Basler Moderatorin Eva Nidecker –, hat «Open Ride» nun einen zweiten Standort in der Stadt am Rhein eröffnet.