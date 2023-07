Auf der Suche nach einem geeigneten Reiseziel springen einige sehenswerte Orte den Menschen besonders ins Auge. Allerdings tummeln sich dort dann teilweise dermassen viele Besucher, dass so manchem Urlauber der Spass vergehen kann. Das Ferienhaus-Portal Holidu hat die zehn grössten Touristen-Hochburgen in Europa ermittelt und nennt Zeiträume, in denen das Treiben dort nicht ganz so rege ist.