Die spannendsten Openings diesen Herbst

SCHÖN GEMACHT!

Neue Adresse, bewährtes Konzept: Die Schminkbar von Bea Petri hat in Basel ein neues Zuhause gefunden. Nach dem Abschied von der Theaterstrasse geht es nun an noch besserer Lage weiter. Ob Maniküre, Haarentfernung oder Gesichtsbehandlung – hier verbinden sich Beauty, Charme und herzlicher Service. Dazu gibts den beliebten Fruchtspiess und eine Tasse Tee. Ein Ort zum Entspannen und Schönmachen mitten in Basels pittoresker Altstadt.

Schminkbar by Bea Petri, Gerbergasse 66, 4001 Basel