Diese fünf Länder eignen sich am besten für Ferien mit Hund

«Schweden bietet eine besonders hohe Anzahl an Unterkünften, in denen Hunde willkommen sind. Dazu gehören sowohl Campingplätze als auch Boutiquehotels oder grössere Ketten. Wer eine hundefreundliche Unterkunft sucht, hat die Qual der Wahl. Auch im öffentlichen Nahverkehr ist der Transport von Hunden unkompliziert. Besonders gefallen haben mir und Charlie Ausflüge in die Natur, zu weiten Wäldern und Seen. Der Vorteil in Schweden ist, dass es vielerorts Freilaufzonen für Hunde gibt.»